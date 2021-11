Número de desempregados inscritos nos centros de emprego cai há sete meses

O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) regista uma nova queda em outubro. Em causa está um decréscimo de 12,9% face ao mesmo mês de 2020 e um recuo de 2,1% face a setembro de 2021.

O jornal online ECO, escreve esta segunda-feira, citando dados do IEFP, que "no fim do mês de outubro de 2021, estavam registados, nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas, 351,667 indivíduos desempregados, número que representa 66,1% de um total de 532.053 pedidos de emprego".

Regista-se, assim, uma tendência de decréscimo do número de desempregados inscritos no IEFP há sete meses consecutivos.

"Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2020, na variação absoluta, contribuíram, com destaque, os grupos dos indivíduos que estão inscritos há menos de um ano (-80.389), os indivíduos que procuram novo emprego (-52.039) e os com idade igual ou superior a 25 anos (-41.967)", lê-se na nota do IEFP.

Na comparação homóloga, constata-se que o desemprego caiu em todas as regiões do país, observando-se na variação em cadeia um aumento nas regiões do Algarve (+6,1%) e do Alentejo (+2,4%).

O nível de desemprego caiu em todos os setores de atividade, em termos homólogos, destacando-se o setor do alojamento, restauração e similares que caiu 7% em cadeia e 25,6% em termos homólogos.

Já o setor agrícola regista um aumento de 2,7% no número de desempregados face ao mês de setembro.

Segundo o IEFP, no decorrer do mês de outubro de 2021, registaram-se nos centros de emprego 44.168 desempregados, o que se traduz também num decréscimo de 9,8% face a setembro e a uma quebra 20,1% face a outubro de 2020.

Em relação às ofertas captadas, num total de 12.889, verifica-se um aumento de 12,5% face a outubro de 2020 e uma diminuição em relação ao mês de setembro de 2021.