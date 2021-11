AUTOvoucher já devolveu três milhões de euros aos consumidores

Mais de 634 mil consumidores já beneficiaram da devolução de cinco euros no âmbito do AUTOvoucher, tendo recebido no seu conjunto cerca de três milhões de euros, indicou o Ministério das Finanças nesta segunda-feira.

Disponível em 3.030 postos de abastecimento de combustível, o AUTOvoucher consiste no reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor (equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês.

“Em menos de duas semanas, mais de 634 mil consumidores já beneficiaram do AUTOvoucher, tendo-lhes sido transferido o montante relativo ao desconto de 10 cêntimos por litro de combustível, num total de 50 litros/mês”, refere o Ministério das Finanças em comunicado.