Pandemia destruiu 173 mil empregos em Portugal. Mas já foram criados 209 mil

Desde o início da pandemia e até junho deste ano, foram destruídos 172,6 mil postos de trabalho, mas foram criados 208,9 mil, segundo um barómetro do Observatório sobre Crises e Alternativas, que será divulgado em breve e avançado neste sábado pela agência Lusa.



A destruição do emprego afetou sobretudo os trabalhadores mais jovens e os precários, que ainda não conseguiram recuperar, já que a maioria dos postos de trabalho criados verificaram-se nos trabalhadores com mais de 45 anos, mostra a análise do observatório do Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra feita com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) .

Durante a pandemia, a destruição de emprego foi diferenciada segundo o sexo, tendo afetado 3,4% dos homens empregados e 3,8% das mulheres, e também segundo a idade, já que afastou 18,6% dos trabalhadores até aos 24 anos e 7% dos trabalhadores com idades entre 25 e 34 anos.

Por seu lado, indica o observatório, a destruição de emprego afetou menos os trabalhadores com idades entre 35 e 44 anos (4,5%) e as pessoas com idades entre 45 e 54 anos (1,2%).

Partindo dos dados dos descontos feitos para a Segurança Social relativos ao 4.º trimestre de 2019, o CES conclui ainda que foram as grandes empresas (mais de 250 trabalhadores) quem mais afastou trabalhadores (51% da quebra verificada) desde o início da pandemia.

Por regiões, a maioria do emprego destruído situou-se na Área Metropolitana de Lisboa (32,9%), no Centro (28,9%), Norte (19,6%) e Algarve (9,2%).

Segundo o documento, a maior parte dos empregos destruídos estava no setor dos serviços (76,6% do total), sobretudo no comércio (34,6%), no alojamento e restauração (23,5%) e na administração pública (9,9%).

Desconfinamento fomentou emprego

A retoma do emprego arrancou a partir do 2.º trimestre de 2020, com a reabertura progressiva da atividade após o primeiro confinamento geral decidido em março para conter a pandemia.

"No seu conjunto e comparando os valores do 1.º trimestre de 2020 com os de 2021, verificou-se uma criação líquida de 208,9 mil novos postos de trabalho, ou seja, um valor já superior ao verificado no 2.º trimestre de 2019", referem os investigadores do observatório.

Para esta subida contribuiu o emprego por conta de outrem (72,7% do total), sobretudo os contratos sem termo (80%).

A subida do emprego a partir do 2.º trimestre de 2020 fez-se com uma maioria de mulheres (51%) e com trabalhadores dos escalões etários mais velhos.

Cerca de 89% dos postos de trabalho criados corresponderam a trabalhadores com mais de 45 anos, enquanto os jovens até aos 24 anos corresponderam a 6,7% do novo emprego líquido e os trabalhadores entre 25 e 34 anos a 8,6%.

"Assim, os postos de trabalho de jovens até aos 34 anos destruídos com a pandemia estão longe de ser repostos pela retoma", concluem os investigadores.

Estes dois escalões perderam, respetivamente, 14% e 17,9% do seu emprego e recuperaram até ao 3.º trimestre de 2021, respetivamente, 7% e 1,6%, "sem beneficiarem grandemente da recuperação do emprego".

Mais de metade da recuperação do emprego (54%) verificou-se nas grandes empresas.