Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados reeleita

De acordo com fonte ligada à lista de Paula Franco, a bastonária foi reeleita para o quadriénio 2022-2025 num ato eleitoral que "mobilizou o maior número de contabilistas certificados de sempre".



Segundo a fonte, a lista A, liderada por Paula Franco, obteve 88,7% dos votos, e a lista B, encabeçada por José Araújo, obteve 11,3% dos votos.

Para o Conselho Jurisdicional, a lista A obteve 87,4% dos votos e a lista B 12,6%. Percentagens idênticas para o Conselho Fiscal, com a lista A a obter 86,3% dos votos e a B 13,7%.

"A Lista A conseguiu igualmente a maioria absoluta para a Assembleia Representativa, com 86,7%, contra 13,3% da lista B. Este resultado permite à lista vencedora ter a esmagadora maioria dos representantes dos 20 círculos eleitorais", segundo a mesma fonte.

A fonte disse que participaram nas eleições o maior número de membros de sempre, 24.682, tendo sido também aquelas em que os órgãos sociais foram escolhidos com maior percentagem.

As eleições decorreram na quinta-feira com apenas os dois candidatos, que há quatro anos disputaram uma segunda volta. A lista A - "Todos contam com Paula Franco", liderada pela atual bastonária, e a lista B - "Dignificar a Ordem, valorizar os contabilistas", encabeçada por José Araújo, que foi da Comissão Instaladora da Associação dos Técnicos Oficiais de Contas (ATOC), na origem da atual Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), mas saiu dos órgãos sociais em 2000, alegando ter uma visão diferente para a profissão.

Paula Franco, que antes de assumir a liderança da OCC foi assessora dos bastonários Domingues de Azevedo e Filomena Moreira, escreveu na sua página de internet de candidatura que não só alcançou os objetivos com que se apresentou há quatro anos, como "largamente" os superou.

As últimas eleições para os órgãos sociais da OCC, há quatro anos, tinham sido marcadas por uma ação judicial contra duas das quatro listas concorrentes, alegadamente por não reunirem as condições exigidas na lei.

Esta é a terceira vez que cerca de 69 mil membros inscritos na Ordem são chamados a escolher o bastonário, depois da morte, em 2016, de Domingues de Azevedo, que liderou a Ordem durante duas décadas e foi substituído por Filomena Moreira. Paula Franco assumiu o cargo em 2018, quando venceu José Araújo na primeira volta de eleições, mas sem maioria absoluta, e confirmou a eleição na segunda volta.