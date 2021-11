Tribunal de Contas arrasa políticas do Governo para a habitação durante a pandemia

O Tribunal de Contas reprova a ação do Governo durante a pandemia em relação às necesidades de habitação. O TC considera o programa do Ministério das Infraestruturas e Habitação como "insuficiente" e "incipiente".

No relatório de auditoria "Reação ao impacto adverso da pandemia no setor da habitação", o Tribunal escreve que até ao final do ano passado, a reação do Governo resumia-se a cinco medidas, e mesmo essas considera que tiveram um "grau de execução insuficiente e incipiente (16% do orçamentado)", sendo que " duas não apresentavam resultados, só uma tinha meta definida, sem a ter atingido, e nenhuma se revelava eficaz para alcançar o seu objetivo nem para recuperar a situação inicia l".

No comunicado é escrito ainda que "não foram determinadas com rigor as necessidades habitacionais decorrentes do impacto adverso da pandemia, nem essas necessidades tiveram impacto nos objetivos definidos para o programa orçamental", os quais se mantiveram inalterados, tal como as metas previstas para 2020. A mesma instituição considera que apenas "originaram uma medida para reagir a esse impacto, sem orçamento e com resultado imaterial".

Nas conclusões, o TC descreve que a estrutura existente "não se revelou adequada para monitorizar e controlar eficazmente (de forma ativa e tempestiva) as medidas, identificando e quantificando a situação inicial (anterior à pandemia), o impacto adverso da pandemia, a reação a esse impacto adverso e a recuperação desse impacto, através da correspondência, para cada medida tomada, entre objetivo pretendido (expresso pela meta a atingir) e resultado obtido."

Em relação à informação prestada sobre as medidas extraordinárias diz que a mesma "não foi completa, nem suficiente", não tendo promovido a responsabilização, a transparência e o escrutínio públicos , quanto à eficácia dessas medidas em atingir os seus objetivos e assegurar recuperação do impacto adverso da pandemia no setor da habitação.