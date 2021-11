Saiba quais as profissões da Administração Pública que perderam mais poder de compra

O poder de compra da remuneração média líquida dos trabalhadores da Administração Pública em 2021, é inferior em 10,3% ao de 2010, escreve no blogue pessoal, esta sexta-feira o economista Eugénio Rosa. O especialista fez a comparação salarial na última década, através dos dados oficiais, e as conclusões mostram uma perda generalizada de capacidade económica dos trabalhadores do Estado.

Mas há profissões que perderam bem mais do que a média, na última década. Entre as funções cujo valor do salário mais baixou está o pessoal de inspeção, com menos 34,2%. Segue-se a carreira de investigador que caiu 32,6%. Ou seja, em 11 anos os seus salários valem menos um terço.

Das 48 categorias profissionais elencadas no estudo do economista apenas uma viu o seu poder de compra a aumentar. Trata-se dos assistentes operacionais, auxiliares, e operários. Mas é importante referir que estes são os trabalhadores que menos ganham dentro do setor público

O economista Eugénio Rosa, que recentemente se candidatou à administração do Associação Mutualista Montepio Geral, lembra que a Direção Geral Administração e do Emprego Público acabou de publicar a “Síntese Estatística do Emprego Público” referente ao 3º Trimestre de 2021, e que foi com base nesses dados oficiais que calculou a variação do poder de compra das remunerações base mensais líquidas das várias categorias de trabalhadores das Administrações Públicas.