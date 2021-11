MEDICA 2021. “Portugal quer estar na linha da frente” em prol de uma saúde 5.0

É a maior representação de sempre de Portugal. A MEDICA 2021, que decorre até quinta-feira em Dusseldford, na Alemanha, conta com mais de 60 empresas, centros tecnológicos e quatro associações empresariais portuguesas.

Um salto face às 24 que marcaram presença em 2019, e que poderia ser maior, não fosse a imprevisibilidade decorrente do contexto da pandemia de Covid-19, que deixou algumas empresas para trás.

A feira de referência internacional na área da tecnologia, inovação e produtos médicos é o único certame a nível mundial que reúne toda a cadeia de processo de inovação para o desenvolvimento, fabricação e comercialização destas tecnologias e produtos médicos.

“A presença portuguesa - a maior de sempre - mostra o posicionamento, o valor de agregação do país, num setor tão determinante como a saúde. As empresas portuguesas vão apresentar o seu ‘know-how’ com vários produtos e tecnologias inovadoras de elevado valor acrescentado, que tem um importante papel para a perceção do país”, diz à Renascença o secretário de Estado da Internacionalização.

“Nesta edição, as indústrias e serviços de Portugal, não está só a posicionar este setor de ponta no mercado alemão, mas a reforçar a sua imagem, as suas competências no quadro internacional.”

Segundo Eurico Brilhante Dias, a forte presença portuguesa é o resultado da “aposta coerente que tem vindo coletivamente a ser feita ao longo das últimas décadas, na valorização do conhecimento em saúde”.

Um setor de ponta que gera exportações



Em 2020, o setor representou mais de 1.747 milhões de euros de exportações para 178 países, em que o principal mercado foi a Alemanha, seguida da Irlanda, EUA, Espanha e Reino Unido.

O governante destaca a afirmação crescente de um conjunto de empresas na área dos consumíveis e bens de equipamento hospitalar e de ambulatório, bem como empresas com tecnologias de informação ligadas ao sector da saúde. “Uma tendência que ganhou força no contexto pós-Covid e no meio da falência de algumas cadeias de fornecimento de larga distância. Verifica-se um crescimento robusto das exportações portuguesas, onde cabe, desde logo, destacar um aumento de 13% nas exportações do primeiro semestre de 2021, em comparação com o período homólogo de 2020. Dados da AICEP (setembro de 2021) revelam que a Alemanha, principal mercado de destino, representou aproximadamente 117 milhões de euros das exportações nacionais (+ 9% face ao período homólogo de 2020). Relevante o crescimento, mas ainda insignificante face ao potencial de penetração por explorar”, assinala.