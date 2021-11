Há nova subida no preço dos combustíveis

Os preços dos combustíveis estão mais caros esta segunda-feira. É uma ligeira subida face aos preços praticados na semana passada.

O Diário de Notícias escreve que no caso do gasóleo simples, o aumento é de cerca de 1 cêntimo para os 1,551 euros por litro, depois de três semanas em que este ativo esteve inalterado ou sofreu uma redução.

Na gasolina simples 95, a subida deverá situar-se também em 1 cêntimo para os 1,764 euros por litro.

Os novos preços vigoram desde as zero horas desta segunda-feira até às 24 goras do próximo domingo.

Quer na gasolina quer no gasóleo, os preços atingem máximos de 2014.

Para fazer face à escalada do preço dos combustíveis, que motivou protestos de norte a sul do país, o Governo anunciou, no dia 22 de outubro, um pacote de medidas. O desconto de 10 cêntimos por litro por cada contribuinte para consumos até 50 litros por mês é uma delas.