Agricultura 4.0. Nova gama de bioestimulantes chega a Portugal em 2022

Filha de portugueses, Jéssica da Costa nasceu na Venezuela há 33 anos. O pai foi presidente do Instituto Português de Cultura na Venezuela, e Jéssica cresceu com Portugal no coração, país que a acolheu entre os 9 e os 11 anos, tendo estudado no Liceu Francês de Lisboa. Educada e formada para ser “cidadã do mundo”, estudou Engenharia Agrónoma em Portugal e em França, onde concluiu um MBA (Master of Business Administration) em Administração de Empresas, numa modalidade que a levou aos campos de vários países da Europa. Em início de carreira e com a ambição de complementar a sua formação com mais conhecimento, ao serviço de uma empresa da área, começou por entrar no universo das sementes para o mercado de África, o que a levou a países como o Togo, o Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gabão, Sudão ou Quénia. “Adorei que essa fosse a minha primeira experiência profissional, para abrir os olhos e ter a humildade necessária para perceber o que acontece no mundo, ao nosso redor.” Nessa altura, “a ideia era perceber as necessidades dos agricultores em África e responder a essas necessidades do ponto de vista das sementes”, recorda Jéssica da Costa que, ao procurar satisfazer uma curiosidade intrínseca, viria a desenvolver competências na área dos fertilizantes. Nessa altura, “a ideia era perceber as necessidades dos agricultores em África e responder a essas necessidades do ponto de vista das sementes”, recorda Jéssica da Costa que, ao procurar satisfazer uma curiosidade intrínseca, viria a desenvolver competências na área dos fertilizantes.

Já em Paris, a trabalhar nos fertilizantes para o mercado francês, a engenheira agrónoma foi convidada a trabalhar na TIMAC Agro, uma multinacional francesa, pertencente ao grupo Roullier, que desenvolve e comercializa fertilizantes de alta tecnologia para a agricultura. Um desafio que aceitou sem hesitar, sendo há seis meses e meio, responsável na empresa pelo desenvolvimento de produtos e mercados, na área da nutrição de plantas. Mudou-se para Saint Malo (França), sede da multinacional, onde foi criado o CMI – Centre Mondial de L’Innovation Roullier (Centro Mundial de Inovação Roullier), e onde se concentram os projetos de inovação e desenvolvimento nos domínios das nutrições animal e vegetal. “No dia-a-dia lidero uma equipa de sete pessoas, em que o nosso trabalho passa por responder às diferentes necessidades, das diferentes filiais, no que diz respeito à nutrição vegetal”, explica-nos a responsável. “Por exemplo, uma filial está a lançar ou tem uma ideia sobre um produto, então, nós vamos tentar responder a essa necessidade específica. Por vezes, temos a solução de forma rápida, outras vezes é necessário iniciar um processo de investigação, aqui no CMI, o que pode demorar vários anos, mas sempre com a finalidade de irmos ao encontro das necessidades do cliente”, refere. “2050 é já amanhã” Um trabalho absolutamente fundamental, numa altura em que são hercúleos, os desafios que se colocam à agricultura. A Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), agência especializada das Nações Unidas para a erradicação da fome no mundo, estima que a população mundial deverá aumentar para 9 mil milhões de pessoas em 2050. “O crescimento do setor agrícola é uma das formas mais eficazes para reduzir a pobreza e alcançar a segurança alimentar”, defende a FAO. A produção de alimentos para estes milhões, em simultâneo, fazer face às alterações climáticas que estão a mudar a capacidade produtiva, com a limitação dos recursos naturais, é o repto para tornar o planeta mais sustentável nas próximas três décadas. “2050 é já amanhã”, afirma, à Renascença, Jéssica da Costa, “e a responsabilidade ambiental e social pertence a todos nós, seja de forma individual, seja no coletivo”.

A responsável, em termos internacionais, pelos produtos e mercados da TIMAC AGRO não tem dúvidas de que a “inovação, a tecnologia e a pesquisa” são a resposta”, sempre com o foco, “em primeiro lugar, na segurança alimentar e, depois, conseguindo a sustentabilidade dos nossos sistemas de produção”. Diz-lhe a experiência que, face às mudanças do clima, “há uma grande vontade de agir”, para combater o fenómeno, sobretudo “a nível individual, com alterações na forma de produzir”, mas “é preciso ir mais longe e abranger toda a sociedade”, alerta. “Como vamos conseguir garantir a qualidade do nosso solo, produzindo mais e melhor ou como vamos conseguir fazer a utilização mais racional da água?”, questiona a engenheira agrónoma, recordando que são “questões que nos preocupam e nas quais centramos o nosso trabalho, aqui no CMI, com a nossa tecnologia para encontrarmos soluções sustentáveis”. Bioestimulantes para combater mudanças no clima Para robustecer a inovação, em 2015, o grupo Roullier abriu, em Saint Malo, o seu Centro de Inovação Mundial, onde trabalham investigadores de todo o mundo. São 8.000 m2 de um espaço, único no setor dos fertilizantes, altamente inovador, que congrega a pesquisa e o desenvolvimento num só espaço e onde é possível reproduzir todas as condições climáticas e tipos de solos para adaptar em qualquer latitude. Com uma missão centrada na nutrição vegetal e a olhar para os desafios futuros, Jéssica da Costa explica que o objetivo passa por “produzir mais com menos, respeitando o ambiente, mas melhorando a capacidade das plantas”, tornando-as mais resistentes aos fenómenos climáticos. De que forma é isso possível? “Através de bioestimulantes, compostos derivados de substâncias naturais que, aplicados à planta, vão aumentar o uso de nutrientes e potenciar, por exemplo, a tolerância ao stress hídrico, ampliando o rendimento das culturas e melhorando a qualidade dos produtos”, esclarece.

Na ultima década, no CMI, os investigadores trabalharam para desenvolver uma nova geração de bioestimulantes, num processo que contou com o contributo dos próprios agricultores, incluindo portugueses. “Nessa investigação, com um determinado produto, conseguimos perceber que ativava até dois mil genes numa planta. A partir daí, procuramos saber para que serve cada um desses genes e fizemos uma cartografia”, exemplifica. “Nessa pesquisa, verificamos a existência de três grandes famílias de genes ativados”, prossegue Jéssica da Costa, em que “uns vão ajudar a produção, a fotossíntese, outros a tolerância ao stress hídrico, a capacidade de guardar em si a água, e outros vão acelerar melhor a captação de nutrientes no solo”. Sobre a sua aplicação no terreno, sabe-se que os novos bioestimulantes já foram testados na indústria do tomate, e permitiram aumentar em 7,5% a produtividade por hectare, com uma redução em até 50% na aplicação de fertilizantes. Para que não existam dúvidas, a responsável sublinha que “um bioestimulante não pode ser confundido com um fertilizante ou com outro produto para controlar doenças”, servindo apenas para “maximizar o efeito das plantas e aumentar o seu potencial genético. Esta é grande inovação”.