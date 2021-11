Carros usados estão cada vez mais caros

Os atrasos nas entregas de carros novos estão a fazer disparar os preços dos usados.

Segundo o presidente da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (ANECRA), os carros em segunda mão têm, pelo menos, uma valorização de 10%, o que pode ser uma oportunidade para quem quiser vender um carro usado.

“Quem tem carros um pouco mais antigos pode negociá-los com um preço superior porque é o mercado a funcionar tendo em conta a oferta e a procura”, diz à Renascença Alexandre Ferreira.

O presidente da ANECRA nota que há “um crescimento de 10% relativamente a período homologo”.

A tendência de uma elevada procura no mercado de usados é explicada com a falta de produto novo e de os grandes compradores empresariais de frotas ou as rent-a-car reterem os carros de serviço por não terem viaturas em primeira mão para comprar.

Já quanto aos carros novos, há clientes em Portugal que estão a esperar mais de um ano para conseguirem comprar uma nova viatura. A paragem de várias fábricas de construção de automóveis a nível mundial está a afetar o normal funcionamento do mercado nacional.

O comércio de veículos usados e as oportunidades de negócio é um dos temas que marca a convenção da ANECRA, que se realiza esta sexta-feira, em Lisboa.