Turismo. Governo espera ter 150 milhões disponíveis “antes do final do mês”

O ministro Economia anunciou, nesta manhã de quinta-feira, no Congresso da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), que ainda este mês vai estar disponível o pacote de 150 milhões de euros para apoio à tesouraria das pequenas, médias e grandes empresas do setor do turismo.

“Queria dizer-lhe, senhor presidente da AHP, que esperamos, ainda antes do final do mês, ter a famosa linha dos 150 milhões disponíveis nas instituições de crédito”, afirmou Pedro Siza Vieira.

A medida tinha sido anunciada no final de setembro, no Dia Mundial do Turismo.

“Esperamos ainda, antes do fim do ano, ter a linha de recapitalização estratégica disponível; não tenho a certeza de que consigamos ter o programa Reforçar para ajudar as empresas a amortizarem as suas linhas de crédito garantidas no terreno, porque não temos Orçamento do Estado para o próximo ano, mas esperemos que isso possa ser compensado”, acrescentou nesta manhã.

Aos empresários, Pedro Siza Vieira deixou uma nota: é preciso pensar mais além das questões conjunturais. “A agenda que nos mobiliza a todos não pode ser apenas da conjuntura, como gerir o fim das moratórias, assegurar que continua a chegar liquidez às empresas”.

Sem resposta ficou o pedido do presidente da AHP, Raul Martins, para que seja mantido o ‘lay-off’ simplificado até à regularização das deslocações turísticas para Portugal.