EasyJet diz ser possível manter preços dos bilhetes. TAP duvida conseguir o mesmo

A easyJet descartou repercutir a alta dos preços dos combustíveis nos bilhetes de avião, considerando, esta quinta-feira, que seria "contraproducente" na retoma que se inicia, enquanto a TAP admite que poderá ter essa necessidade.

"Seria contraproducente num momento em que temos que estimular, recuperar a confiança do consumidor, se fossemos obrigados por causa da crise energética a aumentar os preços", afirmou o diretor da easyJet em Portugal, José Lopes, no 32.º Congresso da Hotelaria e Turismo, promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que decorre em Albufeira até sexta-feira.

A sustentar esta convicção, José Lopes disse basear-se com o facto de a companhia 'low-cost' (de baixo custo) ser "uma empresa financeiramente forte", nomeadamente depois de ter ido "recentemente ao mercado" capitalizar-se, com os acionistas a terem "respondido de forma positiva a um aumento de capital".

Já a presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, também presente no congresso, disse duvidar que seja possível não transferir para o consumidor parte da grande escalada dos preços do petróleo, que se refletem também no 'jet-fuel', o combustível para aviões.

"O que é seguro hoje em dia e que acredito verdadeiramente, é que o combustível -- e talvez tenhamos uma posição diferente [de José Lopes] nisto -- tem um impacto nos preços", afirmou a CEO da TAP, acrescentando, nesta lógica, que "as previsões da indústria global são de aumento das tarifas, porque não há muitos instrumentos para cobrir o aumento do preço dos combustíveis".

"As companhias veem a recuperação lenta como uma oportunidade. Estamos a voar com 80% da nossa capacidade e a recuperação terá lugar passo a passo", afirmou a responsável da companhia aérea de bandeira, ressalvando, no entanto, que "com um grande aumento do preço do combustível, nem mesmo uma boa política de 'hedging' poderá cobrir o aumento dos custos".