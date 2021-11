Comprar uma PlayStation 5 vai ser ainda mais difícil

A Sony reduziu a meta de produção da PlayStation 5 para este ano fiscal devido à escassez de componentes e obstáculos logísticos, avançou, esta quinta-feira, a Bloomberg.

Fonte familiarizada com o processo de produção da gigante tecnológica japonesa adiantou que a empresa deverá apresentar uma redução de, pelo menos, um milhão de unidades face à previsão.

A multinacional com sede em Tóquio, antevia uma produção de 16 milhões de unidades até março. Valor que deverá fixar-se nas 14,8 milhões.

Já em outubro, o diretor financeiro da multinacional, Hiroki Totoki, tinha alertado para os níveis de produção aquém da expectativa.

Numa conferência de imprensa, Totoki adiantou que qualquer aumento da incidência da Covid-19 teria um impacto no fornecimento de componentes essenciais ao fabrico.

A PlayStation 5, lançada há um ano, tem sido difícil de encontrar no mercado. O acesso a chips produzidos em países com fraca cobertura vacinal é um dos motivos na origem do atraso e algumas empresas antevêem que a situação se mantenha até 2022.

Apesar da escassez, a PlayStation 5, é a consola da Sony que mais rapidamente atingiu a venda de 10 milhões de unidades, apesar de ter ficado, entretanto, atrás da antecessora PS4, em número total de vendas, em igual período.