"É possível" um novo aeroporto de Lisboa em 2025, diz associação da Hotelaria de Portugal

O presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) diz ser “possível” ter um novo aeroporto em Lisboa no prazo de três anos, até 2025.

Na conferência de imprensa que antecedeu o início do congresso, que decorre até sexta-feira em Albufeira, Raul Martins destacou o problema das acessibilidades aéreas e do aeroporto de Lisboa como um dos grandes obstáculos para a retoma do turismo nacional.

Apesar de algumas companhias aéreas já terem começado a voar diretamente para destinos como Porto, Faro, Madeira e Açores, sem passar pelo hub de lisboa, o líder dos hoteleiros considera que esta questão tem de ser e pode ser resolvida.

"A minha expectativa é que em 2025 exista aeroporto. Eu estou a dizer que é possível. Se o estudo estratégico demora um ano a ser apresentado e um ano a ser decidido, um aeroporto demora um ano a ser construído. É possível”, disse.