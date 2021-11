Exportações e importações sobem em setembro. Produtos agrícolas também

De acordo com a autoridade estatística, o défice da balança comercial de bens aumentou 559 milhões de euros face ao mesmo mês do ano passado, atingindo 1.719 milhões de euros em setembro de 2021, mas diminuiu 13 milhões de euros em relação a setembro de 2019 .

Numa comparação com setembro de 2019, as exportações e importações aumentaram 10,8% e 7,8%, pela mesma ordem.

"Em setembro de 2021, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de +10,3% e +17,5%, respetivamente (+16,9% e +21,9%, pela mesma ordem, em agosto de 2021)", concluiu o INE.

As exportações e as importações de bens aumentaram 10,3% e 17,5% em setembro, respetivamente, em termos homólogos, de acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de setembro, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta terça-feira.

Numa análise trimestral, as exportações de bens aumentaram 12,4% e as importações cresceram 20,2%, de julho a setembro, em relação ao mesmo período de 2020 (+16,2% e +24,5%, pela mesma ordem, no trimestre terminado em agosto de 2021).

Comparando com o terceiro trimestre de 2019, as exportações e as importações aumentaram 9,0% e 5,4%, respetivamente.

Já no período acumulado de janeiro a setembro de 2021, relativamente ao mesmo período de 2019, verificou-se um aumento de 4,8% nas exportações (+20,1% face ao mesmo período de 2020) e uma diminuição de 1,5% nas importações (+18,1% face a 2020).

Destacam-se, nos primeiros nove meses do ano, os acréscimos de fornecimentos industriais (+9,4%, +26,3% em relação a 2020 nas exportações; +16,4%, +32,4% em relação a 2020 nas importações) e os decréscimos de material de transporte (-11,8%, +13,3% face a 2020 nas exportações; -32,8%, +4,9% em relação a 2020 nas importações).

O INE apontou também o aumento registado tanto nas exportações como nas importações de produtos agrícolas, entre janeiro e setembro de 2021, tanto em relação aos períodos homólogos de 2020 (+10,0% e +8,2%, respetivamente) como também de 2019 (+11,1% e +2,4%, pela mesma ordem).

Mais compra e venda de produtos agrícolas

Segundo o mesmo boletim do INE, as exportações de produtos agrícolas aumentaram 10% nos primeiros nove meses do ano, em termos homólogos, atingindo 3.154 milhões de euros, e as importações subiram 8,2% para 6.021 milhões.

De acordo com as Estatísticas do Comércio Internacional de setembro, que contém informação detalhada sobre a evolução do comércio internacional de produtos agrícolas, entre janeiro e setembro deste ano, as exportações daquele tipo de produtos "atingiram 3.154 milhões de euros, aumentando 10,0% relativamente ao mesmo período do ano anterior (+11,1% face ao mesmo período de 2019)".

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), os produtos mais exportados foram as gorduras e óleos, os peixes e as frutas, atingindo um peso conjunto de 55,6% no total das exportações (-1,4 pontos percentuais face ao mesmo período de 2020).

Com os maiores aumentos, destacaram-se os peixes, com mais 104 milhões de euros (+23,0%; -8,6% face a 2019), e as gorduras e óleos, correspondentes a mais 74 milhões de euros (+12,9%; +25,6% face a 2019).

As frutas, que em 2020 tinham registado um aumento significativo (+82 milhões de euros; +15,9%), registaram a maior diminuição face aos primeiros nove meses de 2020 (-59 milhões de euros; -9,8%), representando, ainda assim, um acréscimo de 4,5% face a 2019.