Governo vai criar portal público de fornecedores do Estado

O Governo lançou esta sexta-feira o Portal Nacional de Fornecedores do Estado, uma medida Simplex +.

O objetivo, segundo o ministério das Infraestruturas e da Habitação é o de “tornar mais simples a interação dos cidadãos e das empresas com os serviços públicos.”

O novo Portal está disponível em www.pnfe.impic.pt e tem três áreas de acesso: 1. Fornecedor do Estado – que permite o registo de dados identificativos do fornecedor, a gestão de catálogos e a validação da habilitação 2. Entidades Adjudicantes – onde é possível consultar e obter informação relevante relativa aos fornecedores do Estado 3. Público em geral – de acesso livre e consulta de informação tornada pública pelos fornecedores do Estado.

Segundo a mesma nota do Governo, o novo Portal permite que pessoas singulares e coletivas, nele registadas, fiquem dispensadas de entregar os documentos comprovativos da situação tributária e contributiva junto das entidades adjudicantes.