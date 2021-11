​Ministra do Trabalho. “Pandemia mostrou que temos de ter limites nos nossos horários”

O teletrabalho pode ser um instrumento muito poderoso para os trabalhadores decidirem para quem e a partir de onde querem trabalhar, mas é preciso garantir que os portugueses têm acesso ao digital. O alerta foi deixado pela ministra do Trabalho, na Web Summit, num painel sobre o “impacto social do trabalho remoto”.

Ana Mendes Godinho reconheceu que cabe ao Governo perceber como é possível controlar o problema na lei. “O trabalho remoto, que todos temos vindo a discutir, pode ser um instrumento de igualdade ou desigualdade, e penso que esta regra é responsabilidade de quem faz as leis, para identificar exatamente em termos legais o que podemos garantir que encontramos os efeitos sociais de quando existe desigualdade, como no acesso digital, se as pessoas não tiverem competências digitais ou se não tiverem acesso à internet, se estão fora deste mercado e deste tipo de mundo”, referiu.

A ministra lembrou que está a ser discutida uma medida no Parlamento que permite aos pais com filhos até aos oito anos possam optar por ficar em teletrabalho sem necessidade de acordo com o empregador e sublinhou as vantagens da recém-aprovada lei que proíbe os empregadores de contactarem o trabalhador no período de descanso.

Uma medida “muito importante”, entende Ana Mendes Godinho, que só veio comprovar que “a pandemia ajudou a acelerar a necessidade de regular o que precisa de ser regulado". “Acho que é uma medida muito importante, porque a pandemia mostrou que devemos ter limites nos nossos horários, na nossa habilidade de gerir o balanço da nossa vida com limites, por isso eu penso que este foi um momento crucial para garantir que definimos medidas concretas e claras e para fazer o balanço dos interesses dos empregadores e trabalhadores.”