Presidente do BCE considera "muito improvável" subida das taxas de juro em 2022

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considerou esta quarta-feira, "muito improvável" que estejam reunidas as condições para subir as taxas de juro em 2022.

Sobre as três condições que "precisam de ser satisfeitas antes de as taxas começarem a subir", Christine Lagarde considerou que no próximo ano ainda não estarão reunidas as condições para essa subida.

"Apesar da atual subida da inflação, as perspetivas para a inflação no médio prazo permanecem moderadas, e portanto é muito improvável que essas três condições sejam satisfeitas no próximo ano", disse na sessão solene do 175.º aniversário do Banco de Portugal, em Lisboa.