Web Summit. Mais mulheres participantes do que homens pela primeira vez

O número de mulheres a participar na Web Summit superou pela primeira vez o dos homens na edição deste ano, representando 50,5% do total dos 42.751 participantes, divulgou esta terça-feira a organização. "A Web Summit arrancou hoje a sua primeira conferência presencial em dois anos, dando as boas-vindas a 42.751 participantes de 128 países. Pela primeira vez nos dez anos de história do evento, há mais mulheres do que homens na audiência", refere um comunicado. De acordo com a organização presidida por Paddy Cosgrave, "50,5% da audiência deste ano são mulheres", tendo o número de mulheres vindo a aumentar desde a edição de 2016, "depois do lançamento da iniciativa Women in Tech [Mulheres na Tecnologia] da Web Summit".

Segundo a empresa, a representação feminina no certame cresceu para 50,5% este ano, depois de "45,8% em 2020 e 46,3% em 2019".

No total, na edição deste ano, marcada por restrições associadas à covid-19, estão presentes 42.751 participantes, um número abaixo dos 70.469 registados em 2019, ano em que o evento se realizou sem qualquer condicionamento. O evento de 2021 conta com a presença de 748 oradores, 1.333 conferências, 1.519 'startups', das quais 70 'unicórnios' ['startup' com valorização superior a mil milhões de dólares] e 872 investidores, "tornando a Web Summit a maior reunião de empreendedores no mundo este ano". A Web Summit decorre entre 1 e 4 de novembro em Lisboa, em modo presencial, depois de a última edição ter sido 'online' e a organização espera cerca de 40 mil participantes, segundo revelou, em setembro, Paddy Cosgrave, presidente executivo da cimeira.