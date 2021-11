Paddy Cosgrave confirma Web Summit em Lisboa até 2028

Paddy Cosgrave confirmou, esta terça-feira, que a Web Summit vai mesmo permanecer em Lisboa durante os próximos sete anos.

A confirmação surge depois de terem surgido rumores, partilhados nas redes sociais, de que esta seria a última edição da cimeira tecnológica em Portugal.

“Não acreditem em tudo o que leem nas redes sociais. Vamos estar por cá até 2028. Tem sido um sonho e estamos ansiosos pelos próximos sete anos", afirmou o cofundador da Web Summit, em entrevista à Renascença.

"Quando cá chegamos sentimos que Lisboa era o filho negligenciado da Europa e quatro ou cinco anos depois, Lisboa e Portugal tornaram-se o filho mais desejado. Toda a gente quer cá vir", acrescentou.

Clima e Criptomoedas em destaque

Na edição deste ano, que arrancou na segunda-feira e decorre até quinta-feira, dia 4 de novembro, há dois temas em destaque que somam mais de quatro centenas de startups.

De acordo com Paddy Cosgrave, a Web Summit 2021 será marcada pelo "Clima e Cripto". "Há mais de 200 startups focadas no clima e mais de 200 centradas em criptomoedas", adiantou o o cofundador da maior cimeira tecnológica do mundo.