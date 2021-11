Cinco startups portuguesas a sonhar com unicórnios na Web Summit 2021

Cinco startups portuguesas ganharam bilhete para a Web Summit 2021, que arranca esta segunda-feira na Altice Arena, em Lisboa.

Da luta contra as notícias falsas a melhorar a organização na Saúde, da poupança de energia ao desenvolvimento sustentável do território, passando pela forma como nos relacionamos, estas empresas apresentam-se na maior feira mundial de tecnologia e empreendedorismo.

A concorrência é intensa e variada, mas querem aproveitar a montra da Web Summit para se darem a conhecer, potenciar o negócio e, quem sabe, chegar um dia ao estatuto de "unicórnio" com um valor de mil milhões de euros.

The Newsroom

The Newsroom é uma plataforma que desenvolveu uma tecnologia de inteligência artificial explicativa que avisa no ecrã, com cores do semáforo, se a informação que está a ler é verdadeira ou não.

Esta startup é liderada por um português e uma italiana. Pedro Henriques e Jenny Romano começaram a perceber que as pessoas ficavam irritadas umas contra as outras por causa das notícias que liam na internet e, por vezes, essas discussões acabavam em discursos de ódio.

Pedro trabalhava no Linkedin e Jenny no Google. Demitiram-se para criar a The Newsroom. Perceberam que a tecnologia podia ajudar a combater a desinformação que circula tão rapidamente pela internet, usando a inteligência artificial explicativa, com a ajuda de jornalistas.