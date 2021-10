5G. Presidente da Anacom destaca "passo histórico" para Portugal

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, destacou nesta quinta-feia o "passo histórico" em termos de concorrência do setor das telecomunicações em Portugal, no âmbito do leilão 5G, contando com seis operadores móveis.

O leilão "permitiu atingir um objetivo" que a Anacom sempre "considerou relevante", que é o aumento da concorrência em Portugal, o que beneficia consumidores e utilizadores, considerou João Cadete de Matos, na conferência de imprensa sobre o leilão 5G, que terminou na quarta-feira, com o valor final da receita de 566,802 milhões de euros, cerca de 0,26% do PIB português.

Com este leilão, Portugal passa a contar com cinco operadores móveis – Meo (Altice Portugal), NOS, Vodafone Portugal, Nowo e Dixarobil (grupo romeno Digi) – "destinados à comercialização de ofertas para toda a população" e "outro para ofertas grossistas", a Dense Air, acrescentou.

Este é "um passo histórico" em termos de concorrência e Portugal passa a "estar na divisão dos países com concorrência mais efetiva", salientou.