OE 2022. Deputadas não inscritas vão abster-se na votação na generalidade

As deputadas não inscritas Cristina Rodrigues (ex-PAN) e Joacine Katar Moreira (ex-Livres) vão abster-se na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.

Cristina Rodrigues defende que esse é "o voto responsável". À Renascença explicou que depois de conhecer o que será discutido na especialidade estará disposta a negociar com o PS essas mesmas propostas. “A proposta do Governo tem alguns pontos que podem ser melhorados. Temos agora a especialidade e, por essa razão, julgo que a abstenção é o voto responsável. Vamos ver agora que trabalho conseguimos fazer.”

“É fundamental termos estabilidade política para depois também conseguirmos a recuperação económica o mais rapidamente possível”, sublinhou.

Através de um comunicado, a ex-deputada do PAN considera que o documento "tem pontos positivos e tenta responder" às necessidades provocadas pela pandemia, mas "mantém insuficiências em áreas" como a igualdade de género, o setor da cultura e as políticas de bem-estar animal.



Também Joacine Katar Moreira anunciou que vai abster-se na votação na generalidade do OE. Contudo, a deputada não inscrita tem a expectativa de que a proposta seja aprovada na generalidade.



"Eu abstenho-me na generalidade, obviamente com um olho na especialidade. Este é um orçamento que ainda tem imenso espaço de melhoria, nomeadamente no investimento inequívoco no SNS, no aumento do rendimento das famílias", disse à TSF.