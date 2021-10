Escalada dos combustíveis. “Se continuar assim, posso vir a fechar”

“Acho que devíamos fazer uma greve, para ver onde isto ia parar. Paravam os postos de combustíveis e, assim, fazíamos com que tudo parrasse e o Governo logo iria tomar outras decisões”, defende.

E nem a descida do ISP anunciado pelo Governo , e que vai vigorar até ao dia 31 de janeiro do próximo ano, sossega quem vive da venda de combustíveis.

“Está muito difícil, pois cada vez se vende menos. Se continuar assim, até posso vir a fechar”, desabafa a proprietária que trabalha ali, com o marido e um empregado.

“Tem-se vendido muito pouco, as pessoas não têm parado, devido ao aumento do preço dos combustíveis”, diz, ao mesmo tempo que olha para a estrada, notando que também ali “não circulam automóveis”.

O aumento continuado do preço da gasolina e do gasóleo está a deixar vários postos de combustíveis sem clientes e, por isso, em dificuldades financeiras.

“Há muita gente que já não enche o carro. Antigamente era 50/60 euros e, neste momento, metem aos 10 e 20 euros. E onde se nota um decréscimo maior é na gasolina”, conta Augusto, afirmando que “a culpa de toda esta situação é do Estado”.

Cenário idêntico é descrito à Renascença por Augusto Sevivas, do posto de combustíveis situado na EN 2, uma estrada por onde circulam diariamente várias centenas de automóveis.

Também no centro da cidade de Chaves, o posto de combustíveis onde trabalha Diogo Rosa está sem ninguém para abastecer. Nos últimos dias os clientes têm vindo a diminuir e quem chega para abastecer já não pede para encher o depósito.

O continuado aumento do preço dos combustíveis está a levar os clientes para Espanha, onde gasolina e gasóleo são mais baratos, e a agudizar os problemas nas bombas próximas da fronteira.

“As pessoas procuram ter dinheiro para todos os gastos do mês e subindo os combustíveis têm de procurar onde são mais baratos e como estamos próximos da fronteira, rápido vão para o lado de lá”, diz Augusto.

O funcionário refere ainda que, por mais criativos que sejam, não é possível fidelizar os clientes e competir com Espanha.

“Mesmo que nós tenhamos cartões de descontos, não chega, porque as pessoas olham para o preço e para a carteira e, então, vão onde é mais barato”, conclui.

Em Espanha, a gasolina 98, por exemplo, é de 0,30 euros por litro a menos que em Portugal. A diferença de encher um só depósito do carro pode levar a uma poupança de 20 euros.

Este ano, o preço dos combustíveis subiu na segunda-feira pela 36.ª vez. Este mês, Portugal tinha a 7.ª gasolina mais cara da União Europeia. No gasóleo, num mês, o país passou de 6.º para 9.º lugar.

Na segunda-feira, o Presidente da República admitia que a subida dos combustíveis é preocupante quer para as famílias, quer para as empresas. Marcelo Rebelo de Sousa alertou mesmo que não haverá arranque da economia, se os preços continuarem a subir.

Na quarta-feira, o Marcelo Rebelo de Sousa promulgou a lei que limita as margens de comercialização dos combustíveis, mas com recados para o Governo.

Numa nota da Presidência da República reconhece que este diploma, agora promulgado, é “um primeiro passo para mitigar uma situação de emergência económica e social, que mais do que justifica a intervenção do Estado no mercado”.

Contudo, Marcelo avisa que “a presente lei adota medidas paliativas” que “não enfrentam várias outras questões da situação atual”.