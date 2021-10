Pensões até 1.097 euros com aumento logo em janeiro

São sobretudo cedências a propostas do PCP as que o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa , anunciou perante a comissão política do PS que está reunida esta sexta-feira à noite. Entre elas está um aumento mais generalizado das pensões que irá até às pensões abaixo de 1097 euros e começará logo em janeiro. No documento que foi distribuído aos dirigentes socialistas e a que a Renascença teve acesso é anunciada esta antecipação de agosto para janeiro do aumento extraordinário das pensões. Na proposta de Orçamento do Estado (OE) o aumento de 10 euros está previsto só a partir de agosto e apenas para as pensões até 658 euros. Este alargamento anunciado pelo primeiro-ministro vai ao encontro das propostas comunistas que pretendem um aumento mais generalizado das pensões. Ainda em matéria de pensões, o Governo admite mais uma pequena cedência com a eliminação do fator de sustentabilidade na reforma a partir dos 60 anos para todos os indivíduos com mais de 80 por cento de incapacidade durante pelo menos 15 anos. É, no entanto, uma cedência que fica longe de propostas tanto do Bloco como do PCP para tentar diminuir ou mesmo acabar com a penalização do fator de sustentabilidade na formação de pensões de reforma antecipada.

O documento distribuído por Costa acabou por ser aprovado como comunicado da comissão política, sendo distribuído já no início da madrugada deste sábado. Dá conta que a comissão política do PS aprovou a proposta de António Costa para que continuem as negociações com o BE, o PCP, o PAN, o PEV e as Deputadas não inscritas. E aprovou também já uma orientação no sentido de que o Grupo Parlamentar do PS se comprometa desde já a propor ou apoiar em sede de especialidade várias alterações ao OE que vão fazer parte dessas negociações, mas que terão de ser apresentadas no Parlamento como alteração à proposta do Governo. Aumento do Mínimo de Existência em 200 euros, além da atualização regular através da fórmula do Código do IRS, abrangendo mais cerca de 170 mil pessoas com isenção de IRS;

Solução para os 235 mil agregados c/ salário bruto entre 9 315€ e 10 200€ que têm salário líquido de IRS igual aos de quem recebe 9 315€;

Introduzir a gratuitidade progressiva das creches, de acordo com o seguinte calendário: 1º ano (2022/23), 1º e 2ª anos (2023/24) e 1º, 2º e 3º anos (2024/25);

Reforço das verbas para o PART e para o PROTransP (Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público);

Alargar o fundo de tesouraria de apoio às micro, pequenas, e médias empresas.