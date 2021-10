OE2022. “Há empresários a preferir eleições”

Já há muitas empresas a pensar se não será melhor o país ir mesmo para eleições legislativas antecipadas, admite à Renascença João Vieira Lopes.

“As empresas hoje têm um grande dilema”, começa por explicar: “por um lado, gostam de estabilidade e de previsibilidade para fazer os seus planos de negócio, contratar pessoal, fazer investimentos; por outro lado, Orçamentos como este também ameaçam as empresas, porque tem um conjunto de medidas não são favoráveis à sua atividade”.

“Por isso, enfim, há empresários que, hoje em dia, até preferem eleições”, admite.

É a reação da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) às medidas apresentadas na última noite (já madrugada deste sábado) pelo primeiro-ministro. No pacote inclui-se o aumento do salário mínimo nacional em 40 euros (para 705 euros) e mais três aumentos nos anos seguintes: para 750 (2023), 800 (2024) e 850 euros (2025).