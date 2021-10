OE2022. CGTP diz que novas propostas é pouco, UGT satisfeita

É pouco, diz a CGTP sobre o pacote de medidas avançado por António Costa depois da reunião com a comissão política do PS.

“O salário mínimo tem aumentado – de forma insuficiente, na nossa opinião, mas tem tido algum aumento, o que valorizamos. Agora, os outros salários mantêm-se praticamente congelados, o que faz com que os trabalhadores com experiência, com conhecimentos, muitos deles com muitos anos de trabalho não tenham a valorização das suas carreiras e estejam cada vez mais próximos do salário mínimo nacional”, contesta a secretária-geral da central sindical.

Isabel Camarinha acrescenta que também é insuficiente o anunciado aumento extraordinário das pensões, porque há muitas que ficam de fora.

“Esta atualização é bastante reduzida, portanto, é preciso aqui haver alteração também de fundo das tais opções que é preciso tomar e as opções pela valorização e pelo desenvolvimento o nosso país, garantindo que, de facto, se tomam as medidas que são necessárias para desenvolver a nossa economia, o nosso país e não aquela submissão às questões do défice e da dívida”, defende, em declarações à Renascença.

António Costa anunciou, já na madrugada deste sábado, um pacote de medidas que inclui o aumento extraordinário das pensões até 1.097 euros e o aumento de 40 euros do salário mínimo no ano que vem, para 705 euros.