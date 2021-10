Trabalhadores da Dielmar manifestam-se para assegurar salários de outubro

“O facto de não nos deslocarmos a Lisboa, como tínhamos dito”, resulta da circunstância de, “após as diligências e apelos do Sindicato Têxtil/CGTP-IN, o Ministério da Economia nos ter contactado, dando conta que continua a trabalhar numa solução, não nos indicando, contudo, de que solução se trata”, lê-se na nota.

Numa nota enviada, esta sexta-feira, à agência Lusa, o Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Baixa (STBB), refere que “é necessário assegurar o pagamento dos salários do mês de outubro às trabalhadoras”.

O STBB sublinha que quer deixar “muito claro” que na assembleia de credores, prevista para terça-feira, “deve aparecer uma solução que garanta a rápida retoma da laboração da unidade industrial da Dielmar e a manutenção dos postos de trabalho”.

“Para isso é necessário que os credores e as entidades competentes, e muito particularmente o Ministério da Economia e o Governo, sejam concretos e rápidos e assegurem o pagamento do salário do mês de outubro e dos meses subsequentes”, sustentam.

Fundada em 1965, em Alcains, por quatro alfaiates que uniram os seus conhecimentos, a Dielmar, que empregava mais de 300 trabalhadores, pediu a insolvência em agosto, ao fim de 56 anos de atividade, uma decisão que a administração atribuiu aos efeitos da pandemia de covid-19.

A assembleia de credores da empresa de confeções Dielmar volta a reunir no dia 26, depois de ter decidido dar mais 15 dias para que as propostas e manifestações de interesse pudessem ser consolidadas.

A decisão foi tomada na sessão que teve lugar no dia 06 de outubro, no Tribunal do Fundão, durante a qual foram colocadas em cima da mesa duas possibilidades, nomeadamente a de avançar para o encerramento definitivo e liquidação dos bens ou, em contrapartida, optar pelo adiamento de uma decisão para que as propostas pudessem ser fortalecidas.