Só um terço das empresas portuguesas têm gestores com formação superior

Nas empresas portuguesas, apenas um terço dos gestores tem formação superior. Esta é uma das conclusões de um estudo, dado a conhecer esta sexta-feira, realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, "Do made in ao created in – Um novo paradigma para a economia portuguesa."



“Apesar do progresso recente, os administradores das empresas portuguesas têm ainda um nível baixo de instrução formal”, afirma o estudo assinado por um grupo de académicos, coordenado por Fernando Alexandre, professor da Universidade do Minho, que defende a redução da carga fiscal sobre as empresas através da eliminação da derrama estadual e a revisão dos processos de nomeação para as entidades reguladoras.

“Em 2018, apenas um terço de todas as empresas tinham um administrador com escolaridade ao nível do ensino universitário”, pode ler-se no texto do estudo.

Se se retirar da equação as microempresas e olharmos somente para as PME, esta proporção sobe aos 45%. No entanto, o problema continua a ser grave na ótica dos autores.



Os académicos referem que as qualificações académicas de quem gere a empresa têm uma correlação direta com a produtividade e com os resultados da gestão.