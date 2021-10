João Leão disponível para dar passos significativos no aumento extra das pensões

O ministro as Finanças, João Leão, manifestou esta sexta-feira disponibilidade para melhorar a medida de atualização extraordinárias das pensões, mas dentro de um quadro que não coloque em causa a sustentabilidade do sistema. “Estamos dispostos a dar passos significativos nesse âmbito, melhorando a atualização extraordinária de pensões, dentro deste quadro [de responsabilidade e sem colocar em causa a sustentabilidade do sistema] e indo ao encontro de preocupações que foram manifestadas”, referiu João Leão em resposta ao deputado do PCP Duarte Alves que tinha apontado uma lista de problemas a que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) não dá resposta. A proposta do OE2022 prevê um aumento extraordinário até 10 euros das pensões até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais (IAS) a partir de agosto e esta foi uma das matérias entre as várias elencadas pelo deputado do PCP que fazem com que os comunistas entendam que este Orçamento não dá resposta aos problemas estruturais que o país enfrenta.

Esta avaliação do PCP não se alterou da semana passada para esta semana, precisou o deputado durante a audição ao ministro das Finanças no âmbito da apreciação na generalidade do OE2022, que está a decorrer no parlamento. Entre as matérias em que considera haver falta de resposta, Duarte Alves referiu o aumento do salário mínimo, o aumento dos salários da função pública, ou já o referido aumento extraordinário das pensões tendo ainda apontado o facto de o desdobramento do 3.º e 6.º escalões do IRS deixar de fora pessoas que ganham mil euros brutos por mês e que não sentirão nenhum alívio fiscal com a medida. Em matéria de investimento, considerou que o Governo está a usar o Plano e Reoperação e resiliência (PRR) para “financiar o investimento público” e não como acréscimo a este investimento. Na resposta, João Leão apontou as medidas contempladas no OE, salientando aquelas cujo desenho acomoda as preocupações dos partidos com quem o Governo tem negociado. “Temos de estar preparados para dar sinais e melhoria” em várias questões, num quadro “que seja bom para o país” e que assegure estabilidade e responsabilidade, defendeu.