Combustíveis. Táxis e autocarros recebem apoios de 190 euros e 1.050 euros

O governante indicou ainda que este valor será pago por uma "transferência bancária à cabeça" e que "chegará às empresas donas dos táxis e autocarros ainda este ano, valendo até ao final de março".

A medida vigora entre 1 de novembro e 31 de março, indicou.

Segundo o ministro, "não é preciso as empresas apresentarem nada", visto que o Governo tem, "no IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes] o registo de todas as empresas e de todos os táxis e autocarros em funcionamento e, portanto, às matrículas que estiverem ativas será enviado este mesmo valor", salientou.

Além disso, indicou Matos Fernandes, o Governo decidiu "majorar em 20% as despesas com combustível que as empresas tiverem em sede de IRC", recordando que esta "é uma medida que aproveita apenas a quem paga IRC, ou seja quem tiver lucros no final do ano fiscal".