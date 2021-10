Combustíveis. Governo anuncia desconto de cinco euros por mês para as famílias até março

22 out, 2021 - 15:46 • João Carlos Malta com Redação

O Governo anunciou um pacote de medidas para travar a escalada do preço dos combustíveis e o peso que tem no orçamento familiar, entre as quais está o desconto de 10 cêntimos/litro para por cada contribuinte para consumos até 50 litros por mês. Essa devolução será feita através da transferência para a conta bancária por via plataforma criada pelo sistema Ivaucher. O ministro das Finanças, João Leão, durante uma comunicação aos jornalistas no Parlamento, avançou que a medida irá avançar em novembro e até 31 de março. O governante anunciou a medida como fazendo parte de um grande pacote extraordinário de apoio ao consumo de combustíveis para as famílias.

Esta medida poderá ter um impacto financeiro de 133 milhões de euros."Nenhum país da Europa o fez até agora, Portugal é o primeiro a fazê-lo com esta dimensão [para combater a crise dos preços]", disse João Leão.

O Governo irá ainda suspender o aumento previsto da taxa de carbono sobre os combustíveis até março de 2022. Essa medida poderia elevar os preços até cinco cêntimos a partir de 2022. A perda de receita para o Estado com esta medida é de 90 milhões de euros.

No final da semana passada, o secretário de Estado das Finanças, António Mendonça Mendes, anunciou a devolução do IVA a mais cobrado devido ao aumento do preço dos combustíveis este ano. Esta medida permitiu reduzir o imposto da gasolina em dois cêntimos e do gasóleo em um cêntimo. Mas esta redução foi logo contrariada na segunda-feira com um novo aumento do preço final devido à valorização das matérias primas no mercado internacional. O ministro das Finanças disse ainda que estas medidas são de "caráter excecional", para combater um momento em que na Europa e no Mundo o preço dos combustíveis continua a subir a pique.