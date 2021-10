Combustíveis. Governo anuncia desconto de cinco euros por mês para as famílias até março

O ministro das Finanças, João Leão, durante uma comunicação aos jornalistas no Parlamento, avançou que a medida irá avançar em novembro e até 31 de março. O governante anunciou a medida como fazendo parte de um grande pacote extraordinário de apoio ao consumo de combustíveis para as famílias.

O Governo anuncia um pacote de medidas para travar a escalada do preço dos combustíveis, entre as quais está o desconto de 10 cêntimos/litro para as famílias para consumos até 50 litros por mês.

Aumento ronda os 20% no gasóleo e na gasolina, no (...)

No final da semana passada, o secretário de Estado das Finanças, António Mendonça Mendes, anunciou a devolução do IVA a mais cobrado devido ao aumento do preço dos combustíveis este ano.

Esta medida permitiu reduzir o imposto da gasolina em dois cêntimos e do gasóleo em um cêntimo. Mas esta redução foi logo contrariada na segunda-feira com um novo aumento do preço final devido à valorização das matérias primas no mercado internacional.

O ministro das Finanças disse ainda que estas medidas são de "caráter excecional", para combater um momento em que na Europa e no Mundo o preço dos combustíveis continua a subir a pique.

Na mesma comunicação aos jornalistas, João Leão relembrou ainda que o Governo além destas medidas com incidência nos combustíveis destinadas às famílias, na electricidade preparou um pacote de 800 milhões de euros para reduzir o défice tarifário, o que contribuitrá, segundo Leão, para uma redução dos custos para as famílias e para as empresas.

A estas medidas acresce o novo pacote para os setor dos transportes.

O ministro disse ainda que os mercados de futuro da transação de combustíveis sugere que a partir de janeiro o preço de transação poderá diminuir.