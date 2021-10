Do pão aos frescos. Aumentos serão "uma inevitabilidade" se os preços da energia continuarem a subir

O aumento dos preços em vários produtos será uma inevitabilidade se a escalada do preço da energia e, em particular, dos combustíveis não for travada.

O cenário é antecipado na Renascença por vários agentes do setor alimentar e da distribuição.

Hélder Pires, da Associação do Comércio e da Indústria da Panificação (ACIP) admite que o pão vai ficar mais caro para os consumidores, uma vez que, segundo diz, "a única possibilidade que [os operadores] têm para conseguir fazer face a esta situação é repercutir, pelo menos, em parte, estes aumentos nos preços de venda dos produtos".

Pior é o quadro admitido pelo presidente da Associação dos Industriais de Panificação e Similares do Norte: António Fontes diz temer pela sobrevivência das empresas, "porque percebemos que as condições em que estamos a operar neste momento são completamente ímpares, que nunca vivemos neste setor. E tememos, exatamente, pelo futuro próximo".