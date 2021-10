BTL 2022 quer o turismo no lugar que merece. "O caminho é ingreme, mas é sempre a subir"

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) vai realizar-se entre 16 e 20 de março de 2022, foi anunciado esta quinta-feira num evento com a participação da secretária de Estado do Turismo.

Rita Marques sublinhou o período difícil que foi preciso atravessar com a pandemia, mas quis deixar uma palavra de esperança para todos os agentes do setor.

“Não nos podemos esquecer que em 2020 Portugal foi considerada a marca (turística) mais forte do mundo. Retomaremos com força, já se nota. O caminho é ingreme, mas é sempre a subir. O objetivo é recuperar os níveis de 2019 e fazer ainda melhor”, disse.

A governante reafirmou ainda os três pontos estratégicos do turismo nacional: para todo o ano, todo o território e com valor acrescentado, ancorado na digitalização e numa agenda mais verde.

A próxima BTL realiza-se em torno de cinco vetores. Um deles é o reforço da qualidade dos buyers internacionais, de forma a iniciar um caminho para daqui a 10 anos se posicionar entre as maiores feiras congéneres a nível mundial.

Para isso, o diretor-geral de Feiras, Congressos e Eventos da AIP, Pedro Braga, pediu “a ajuda dos parceiros institucionais para promover uma campanha internacional da BTL e conseguir a atenção de novos países que vejam a feira como um atrativo”.

A pandemia deu predomínio ao virtual, mas a organização da BTL quer voltar em força ao presencial, ao 'face to face' e deixar o digital apenas como complemento.

Para o presidente da Fundação AIP, Jorge Rocha de Matos, “os negócios fazem-se “olhos nos olhos”.

A BTL 2022 quer, também, dar protagonismo a setores que trazem cada vez mais valor acrescentado para o país, como o enoturismo, turismo de natureza e de saúde e bem-estar; apostar no meeting & industry para reposicionar o país para receber eventos; na formação, no BTL Lab e finalmente, no reforço da componente de venda direta ao cliente nos dias de aberta ao público.

Voltar a pôr o turismo no lugar que ele merece e fazer com que o setor contribua decisivamente para a recuperação da economia nacional foi um dos pontos prioritários para a Bolsa e Turismo de Lisboa 2022, apontado pelos diferentes oradores.

Anadia vai ser o município convidado e a região será a do Porto e Norte de Porto. Falta ainda anunciar o destino estrangeiro convidado.