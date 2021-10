OE2022. PAN só viabiliza "se houver compromisso do Governo em alterar" a proposta

A porta-voz do PAN afirmou esta quarta-feira que o partido só poderá viabilizar o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) se o Governo se comprometer com alterações à proposta na especialidade, pedindo "um compromisso extraordinário" ao executivo.

"Só poderá haver viabilização do orçamento se houver compromisso do Governo em alterar o orçamento e trabalhá-lo em especialidade", afirmou a líder do Pessoas-Animais-Natureza.

Inês Sousa Real falava aos jornalistas na Assembleia da República depois de uma reunião com o primeiro-ministro no âmbito das negociações do OE2022.

A porta-voz do PAN rejeitou um orçamento que "seja mais do mesmo", defendendo que o compromisso do Governo "tem de ser extraordinário".