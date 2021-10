Costa quer Orçamento “que responda às necessidades do presente sem comprometer o futuro”

António Costa voltou a defender, nesta quarta-feira, um Orçamento de “contas certas” para que seja possível reduzir o défice e a dívida, que aumentaram muito na sequência da pandemia de Covid-19.

“Somos um dos países com a dívida mais elevada. Aumentou significativamente em ano de pandemia. Já passámos por um excedente orçamental, o primeiro na nossa democracia, para o maior défice de sempre no ano da pandemia, portanto, temos de ir retomando a normalidade, porque tudo vai regressando ao normal”, afirmou aos jornalistas no final do debate preparatório do Conselho Europeu, no Parlamento.

Em 2022, o Governo pretende atingir um défice de 3,2% do PIB e “apontamos para redução da dívida”.

O importante – e referido pelo primeiro-ministro várias vezes – é não dar passos maiores do que as pernas e “avançar com conta, peso e medida”.

“Temos sempre de ter em conta o amanhã e devemos manter a política de equilíbrio e bom senso”, afirmou, sustentando que é isso que o Governo tem feito desde que chegou ao poder.