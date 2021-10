Combustíveis. António Costa promete "medidas transitórias" para os transportes

A situação crítica de aumento de combustíveis não deve terminar antes de março, disse o primeiro-ministro, António Costa, esta tarde no Parlamento, onde admitiu medidas transitórias para enfrentar este problema. Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já promulgou a lei que permite limitar as margens de lucro nos combustíveis.

A primeira medida tomada pelo Executivo foi a da devolução da tributação em excesso que está a ser recebida em sede de IVA. Entretanto, Costa disse que está a negociar outra medida transitória com as associações de transportes, mas que a mesma depende ainda do que será discutido no Conselho Europeu.

"Começamos na semana passada, e esta semana vamos continuar a fazê-lo para devolver aos portugueses aquilo que estamos a receber em IVA", começou por dizer o primeiro-ministro aos deputados.

"Em segundo lugar, reunimos com a ANTRAM, vamos reunir hoje ou amanhã com a ANTROP e estamos a estudar a adoção de uma medida transitória, insisto transitória, para responder a esta situação crítica que olhando para os mercados de futuros não terminará antes de março, e que, segundo a União Europeia, nos acompanhará no inverno", acrescrenta.