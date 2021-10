Marcelo avisa sobre o PRR: “A última coisa que pode acontecer é desbaratarmos fundos que são de todos”

Marcelo Rebelo de Sousa falou nesta segunda-feira sobre os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), realçando que este dinheiro europeu tem um prazo para ser usado, pelo que deve ser muito bem gerido.

“Estamos num momento crucial da nossa vida coletiva. Os fundos terão de ser gastos até ao final de 2023. É fundamental que não se atropelem, mas se conjuguem. É fundamental que se preparem para acompanhar a execução a par e passo – tarde demais pode significar perder ocasiões irreversivelmente”, avisou o Presidente, em Braga.

“Ando a fazer este apelo há longos meses e aplica-se às Instituições nacionais e europeias. É preciso que haja capacidade para saber, em cada momento, olhando para a informação disponível, o que se está a fazer e que haja capacidade para monitorizar e controlar o que se está a fazer”, afirmou ainda perante uma plateia de responsáveis políticos e empresários, durante a sua intervenção na conferência "Fundos Europeus: O Minho e a Galiza".

“A última coisa que pode acontecer é desbaratarmos fundos que são fundos de todos”, sublinhou Marcelo.

O Presidente chamou depois a atenção para o facto de Portugal ainda ser “um país a várias velocidades”, o que faz com que o seu crescimento seja “travado por falta de inclusão. E temos desigualdades a mais ainda no nosso país”.

Por isso, e para que a execução dos fundos possa estar o mais de acordo possível com a realidade, “é muito importante que não se privilegie o exercício teórico, do planeamento e da projeção, em detrimento da execução”.

“Os que planeiam e projetam têm de estar todos os dias em contacto com a execução. Com os pés no chão. Para não estarmos a planear uma coisa e a fazermos outra. Não podemos, porque não temos tempo”, reforçou.