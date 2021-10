Combustíveis. Medida do Governo é “ridícula”, diz Carlos Barbosa

O presidente do Automóvel Clube de Portugal considera “ridícula” a medida do Governo de baixar o ISP de forma a fazer descer o preço dos combustíveis em 2 cêntimos por litro na gasolina, e um no gasóleo.

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais explicou, na noite de sexta-feira, que se trata de uma medida temporária e que apenas acontece porque a receita do IVA está acima do previsto.

Carlos Barbosa, presidente da ACP, não se conforma com esta estratégia, diz que não se governa com impostos e considera que o Governo está a gozar com os portugueses.

“Acho esta medida completamente ridícula, mais do que isso é gozar com os portugueses. Efetivamente o aumento do combustível previsto para a próxima semana vai ser superior a isto, como sabemos”, diz, em declarações à Renascença.

“Não é através de impostos que se governa, é através de boa gestão, e o Governo, se não quer prejudicar o crescimento da economia depois da pandemia, tem pura e simplesmente que tirar mais impostos, para que a economia se possa desenvolver, para que os transportes possam andar, e sobretudo para que o preço final no consumidor não seja repercutido por este preço louco dos combustíveis neste momento”, conclui Carlos Barbosa.

Estas críticas surgem no dia depois de o presidente da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros ter dito que para tomar esta medida, mais valia o Governo não ter feito nada, uma vez que apenas está a “irritar as pessoas”.