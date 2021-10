Redução nos combustíveis? "Mais valia não terem feito nada, estão a irritar as pessoas"

A Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros (ARP) considerou, esta sexta-feira, que a descida do ISP anunciada pelo Governo não atenua a subida no preço dos combustíveis na próxima semana.

Em declarações à Renascença, Rui Pinto Lopes lembra que “na próxima semana, os combustíveis sobem um cêntimo. Se me estão a dizer que o gasóleo desce um cêntimo, vamos ter meio cêntimo. Por aí já dá para ver o impacto zero desta medida do Governo”.

Para o presidente da ARP, “mais valia não ter dito nem feito nada, porque, com isto, o que o Governo está a fazer é irritar ainda mais os portugueses”.

Esta semana, Pinto Lopes disse que, caso não seja travada a escalada dos combustíveis, os operadores admitem que, em janeiro, não vai ser possível assegurar o transporte escolar.

Posição que se mantém, “não porque não queiramos transportar as crianças para as escolas e os trabalhadores para os seus empregos, mas porque estamos a pagar para trabalhar”.

“Aquilo que nos pagam para realizarmos os serviços não cobre os custos brutais que estamos a ter com este aumento dos combustíveis”, contesta o presidente da ARP.