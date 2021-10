Armazenamento de gás "é mais do que suficiente" para o Inverno, garante João Galamba

O Secretário de Estado Adjunto e da Energia afirmou esta sexta-feira que o armazenamento de gás do país é "mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades para o inverno".

A garantia foi deixada por João Galamba após a apresentação, no Seixal, do primeiro projeto em Portugal de injeção de hidrogénio verde na rede de gás, quando confrontado com o facto de, segundo a Rede Europeia de Operadores de Sistemas de Transmissão de Gás (ENTSOG), Portugal ser atualmente o país da União Europeia (UE), entre os 18 que têm armazenamento de gás, com reservas mais baixas, que estão em cerca de metade.

"Com a informação que temos, as reservas que existem são mais do que suficientes para satisfazer as nossas necessidades para o inverno. As necessidades de armazenamento de gás decorrem da legislação portuguesa, estão previamente definidas e são feitas com base nos consumos e na sazonalidade do gás. Ao contrário da generalidade dos países europeus, Portugal depende menos do gás para o aquecimento doméstico, muito menos que a generalidade dos países", referiu.

O Secretário de Estado Adjunto e da Energia lembrou que a sazonalidade do consumo de gás é diferente de país para país e deu como exemplo os Países Baixos.