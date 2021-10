"Nada a perder". Transportadores de mercadorias admitem parar face ao aumento dos combustíveis

As empresas de transporte de mercadorias admitem paralisar a atividade, no quadro da escalada do preço dos combustíveis.

Em média, no dia de hoje gasta-se mais 15 euros do(...)

O descontentamento poderá explicar apenas uma parte da questão. Do outro lado está a incapacidade de fazer face ao aumento constante do mais importante custo de contexto da atividade.

Além de que, segundo o presidente da Antram, há “grande número de empresas muito pequenas, de uma, duas, três pessoas que chegam a uma altura em que já não têm mais nada a perder e não me admira nada que estas pessoas se juntem e comecem a fazer este tipo de protestos. É algo que me parece natural. E isso foi algo que já aconteceu no passado em contextos menos adversos do que aquele que temos hoje”, remata Pedro Polónio.