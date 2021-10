"Em janeiro não há transporte escolar", se preço dos combustíveis não parar de subir

O presidente da Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros (ARP) admite que "em janeiro não há transporte escolar", se nada for feito para estancar a subida do preço dos combustíveis.

Em declarações à Renascença, Rui Pinto Lopes garante que os sucessivos aumentos no preço do gasóleo está a ter "um reflexo catastrófico nas empresas", dado que "desde o início do ano os combustíveis aumentaram 35 vezes" e neste momento "estamos a pagar mais 30 cêntimos por litro que em janeiro".

Este responsável lembra que "foram dados preços no início do ano para os transportes escolares e as empresas que estão a operar esses serviços de repente ficaram a braços com um aumento da matéria prima, neste caso do gasóleo que tem cerca de 40% de peso sobre o custo efetivo de produção de um transporte em autocarro, o que é um aumento incomportável".

O responsável adianta que "neste momento as empresas estão a começar a pagar para trabalhar", o que "lamentavelmente vai levar a uma situação em que vamos deixar de ter capacidade de honrar estes compromissos de efetuar os trabalhos contratados". "Se não houver um apoio do Estado para fazer face a este aumento provocado pelo próprio Estado, não conseguiremos sobreviver", reforça.