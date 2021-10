Desdobramento IRS. "Ninguém vai pagar mais, mas quem pagar menos, não terá benefício muito significativo"

Para tirar todas as dúvidas, a Renascença reuniu um conjunto de questões dos ouvintes relacionadas com as alterações fiscais previstas na proposta orçamental para 2022. Tem a palavra o fiscalista Paulo Mendonça, da EY.

Maria Pinto - Vivo em União de facto e tenho uma filha de 8 anos. O nosso rendimento mensal líquido ronda os 2700 euros e declaramos rendimentos em conjunto. Teremos algum benefício com o aumento de escalões de IRS? Se sim, quanto?

Esta situação particular é uma daquelas em que, de facto, existirá algum benefício com este desdobramento dos escalões do IRS. Obviamente, é preciso ter algum cuidado quando falamos de benefícios, porque os benefícios são moderados. Não há aquilo que se entenderia como uma grande redução ou diminuição dos impostos. Mesmo para qualquer nível de rendimento, as poupanças que vão ser geradas por via deste desdobramento do terceiro e do sexto escalões são moderadas. De qualquer forma, fizemos uma simulação baseada em alguns pressupostos standard e, com base nos valores de rendimentos do agregado familiar (2.700 euros por mês, multiplicados por 14 meses), isto daria cerca de 37.800 euros de rendimento anual e ficamos com um rendimento coletável de 33.600 euros. Fazendo o apuramento do imposto e aplicando a taxa a este nível de rendimento, a ouvinte Maria Pinto teria, aproximadamente, mais 180 euros de rendimento disponível no final do ano.

Rui Costa - Tenho 24 anos, solteiro, sem filhos. Rendimento anual de 14 mil euros. Vou ter algum benefício? Quanto?

Não temos boas notícias para o Rui Costa. Estamos perante uma situação de 14.000 euros de rendimento, sem dependentes e chegamos à conclusão que o ouvinte Rui Costa poupará, no final do ano, 0,34 euro. O interessante no desdobramento dos escalões é que ninguém, em princípio, vai pagar mais IRS. Mas quem vai pagar menos, também não vai ter um benefício muito significativo.



RR - Aqui não se enquadra o IRS Jovem. O quê que está previsto neste campo?

O IRS Jovem é uma medida bastante interessante para os contribuintes que não sejam considerados dependentes e que tenham entre 18 e 26 anos e, portanto, é um benefício que irá dos 18 aos 26 anos para quem tem habilitações ao nível da licenciatura, podendo ir até aos 28 anos para quem tem doutoramento.



Aqui o que temos é uma percentagem de isenção de rendimento nos cinco anos seguintes. No primeiro ano e no segundo ano, a isenção será de 30%. Depois, há algumas especificidades, porque essa isenção é limitada a 7,5 o valor do IAS. Mas há aqui contas a fazer, isto não automático. Não é dizer ganho 10.000 euros num ano, tiro 30% e só vou tributar 7.000. Não é bem assim, há limites.

Ou seja, nos primeiros dois anos temos uma isenção de 30%, depois, ao fim de dois, e por mais dois anos, passa a 20% e no último ano, a isenção será de 10%, mas sempre sujeito a alguns limites em função do IAS.

Ou seja, temos um benefício interessante que deixa de fora uma parte importante do que se iria pagar no IRS para estes contribuintes que não podem ser declarados dependentes e têm de entregar a sua declaração à parte.