Associação propõe linha de TGV entre o Porto e Bragança que custa quatro mil milhões de euros

O responsável diz que “é uma visão do ponto de vista ferroviário para toda a região de Trás-os-Montes, desde a grande área metropolitana do Porto, onde se situa a norte do Rio Douro grande parte do nosso tecido empresarial e industrial e também grande parte da população através de um território que apesar das cidades que atravessa enfrenta dificuldades de desertificação com a possibilidade da ligação a Espanha a apenas 35 quilómetros da fronteira”.

Luís Almeida, Presidente da Associação diz à Renascença que a ideia é criar um corredor ferroviário para o norte do país e com a possibilidade de ligação por alta velocidade a Espanha.

O estudo aponta para um investimento inferior a quatro mil milhões de euros. Luís Almeida sublinha que é um valor inferior ao que está previsto para a recuperação da TAP. “É um investimento inferior a esse; tendo em conta os valores que têm vindo a público, parece-me ser mais baixo do que o da TAP”, sublinha o responsável que contudo, deixa o alerta de que “estamos a falar de coisas muitos diferentes”, pois “o nosso objetivo é mostrar e pôr em discussão se o corredor internacional norte deve ser a norte ou a sul do Rio Douro”.

Luís Almeida afirma serem “estes os pressupostos desta proposta que funciona também como uma complementaridade importante ao único troço ferroviário que existe no distrito de Bragança neste momento e de Vila Real que é a linha do Douro”.

O Gabinete do Plano Nacional Ferroviário já está a analisar o estudo, e a Associação gostaria de num futuro próximo apresentar o documento ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Mas, a Associação por agora prefere aguardar pelo pronunciamento do Gabinete do Plano Nacional Ferroviário, “e caso ele não aconteça, e até porque já tivemos oportunidade de remeter o estudo ao cuidado do Ministro Pedro Nuno Santos evidentemente que depois passaremos se necessário for depois por Lisboa para poder apresentar o estudo com mais detalhe e responder às perguntas que possam eventual existir".

O estudo aponta para uma extensão de 265 quilómetros de ferrovia entre o aeroporto Sá Carneiro e Otero de Bodas, na região de Zamora, permitindo o acesso à rede de alta velocidade espanhola na linha Madrid-Galiza. E prevê a construção de 22 túneis e de 40 viadutos e pontes.

Caso venha a ser concretizada, esta linha colocará a cidade do Porto a cerca de nove horas de Paris. A ligação do Porto a Madrid poderá fazer-se em 3 horas e o percurso Lisboa-Porto-Madrid deverá passar a demorar 4 horas e 15 minutos.