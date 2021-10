Tire as suas dúvidas sobre o Orçamento com a Renascença

O que muda com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), apresentada pelo Governo? De que forma vai influenciar a sua vida e o seu dia-a-dia? Responderemos a todas as suas dúvidas sobre o OE na antena da Renascença.

Esta quarta-feira à tarde, às 19h30, o Turno da Tarde irá receber em antena o especialista da consultora EY, Paulo Mendonça, que explicará o que poderemos esperar deste Orçamento do Estado.

Coloque as suas dúvidas até às 15h00 de quarta-feira enviando uma mensagem de áudio pelo WhatsApp da Renascença através do número 962 007 500.

Também poderá deixar a sua mensagem por mensagem privada nas redes sociais da Renascença, no Instagram e no Facebook.

