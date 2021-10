Simulação OE2022. Que famílias ficam a ganhar com este Orçamento do Estado?

A grande novidade da proposta do Orçamento do Estado para 2022 é o desdobramento do terceiro e sexto escalão do IRS.

Segundo o documento agora conhecido, o terceiro escalão é dividido em dois: dos 10.732 aos 15.216 euros de rendimento coletável a uma taxa de 26,5% - antigamente pagavam 28,5% - e dos 15.216 aos 19.696 euros com uma taxa que se mantém nos 28,5%.

O atual sexto escalão de IRS também é dividido em dois: de 36.757 até 48.033 euros de rendimento coletável a uma taxa de 43,5% - antigamente pagavam 45% - e de 48.033 até 75.009 euros a uma taxa de 46%.

O escalão de IRS para os rendimentos mais elevados começa agora nos 75.009 euros, quando anteriormente abrangia os rendimentos a partir de 80.882 euros.

A consultora EY elaborou para a Renascença várias simulações* consoante o tipo de rendimentos e a composição do agregado familiar. Veja se ganha ou perde com as alterações agora introduzidas.

Para um casal com um filho em que cada membro do casal ganhe cerca de mil euros por mês, não vai notar grande diferença. O desdobramento dos escalões vai representar um ganho de 68 cêntimos por ano.