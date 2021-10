Salário mínimo poderá subir além dos 30 euros, admite João Leão

Segundo disse, agora existe "um contexto mais favorável do que no ano anterior" que foi marcado pela pandemia de covid-19, estando prevista uma "melhoria dos salários dos trabalhadores".

João Leão sublinhou que ambos os partidos "referiram que estavam disponíveis para dialogar com o Governo até à aprovação" final do OE2022 e garantiu que o Governo está disponível para negociar "dentro de um quadro de soluções positivas e de responsabilidade para o país".

A posição de João Leão foi transmitida esta terça-feira à noite durante uma entrevista à TVI, depois de o PCP e o BE terem anunciado um provável voto contra a proposta de OE2022, entregue no parlamento na segunda-feira, caso não haja mudanças.

Por outro lado, o ministro de Estado e das Finanças voltou a manifestar-se confiante na aprovação do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), reforçando que o Governo está disponível para dialogar com os partidos, num quadro de "responsabilidade".

Leão assegura que Pedro Nuno Santos “não é uma pedra no sapato”, colocando, assim, um ponto final na polémica relacionada com a demissão do presidente da CP, Nuno Freitas, que saiu da empresa antes do final do mandato.

Questionado sobre a relação com o ministro das Infraestruturas, João Leão disse ter uma "excelente relação" e insistiu que o Orçamento do Estado é um “desafio” que implica fazer “escolhas”.

O grupo parlamentar do PCP anunciou que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), como está atualmente, conta “com o voto contra” do partido, sustentando que “não dá sinais” para resolver os problemas do país.

“Na situação atual, considerando a resistência do Governo até este momento em assumir compromisso em matérias importantes além do Orçamento e também no conteúdo da proposta de Orçamento que está apresentada, ela conta hoje com a nossa oposição, com o voto conta do PCP”, disse o líder da bancada comunista, João Oliveira.

O também membro do Comité Central do PCP acrescentou que a proposta de OE2022 “devia estar inserida nesse sentido geral da resposta aos problemas” do país, mas, “não só o Orçamento não se insere nele, como o Governo não dá sinais de querer assumir esse caminho”.

Já a líder do BE considerou hoje que a proposta de Orçamento do Estado para 2022 é "um balde de água fria" e advertiu que, "neste momento", o partido não pode viabilizar um documento em que não reconhece "propostas fundamentais".