Leão anuncia reforço de mais 700 milhões de euros para o SNS

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, anunciou segunda-feira que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) aumentará a verba disponível para o Serviço Nacional de Saúde com mais 700 milhões.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, na noite de segunda-feira, após ter entregado a proposta do Governo do OE2022 ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, já depois das 23h30, João Leão falou aos jornalistas nos Passos Perdidos do parlamento.

"É um orçamento que aposta nos serviços, em particular no Serviço Nacional de Saúde, em torná-lo mais forte e mais resiliente, aumentando a verba do Orçamento do Estado para o SNS com mais 700 milhões de euros no próximo ano", anunciou.

Depois de considerar que este "é o orçamento do investimento", uma vez que a proposta do executivo é centrada "na recuperação económica e social do país", o ministro das Finanças destacou ainda que este é um documento "centrado nas preocupações com as classes médias e com os mais jovens".

"E, nesse sentido, vai haver um desagravamento fiscal dirigido às classes médias, às famílias com filhos e aos mais jovens", referiu.